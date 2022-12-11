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ABD duyurdu! Suriye'de 2 üst düzey DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi!

ABD duyurdu! Suriye'de 2 üst düzey DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusuna düzenlenen helikopter saldırısı ile terör örgütü DEAŞ’ın sözde Suriye Eyalet Yetkilisi Anas da dahil olmak 2 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusuna yere saatle 02.57’de düzenlenen helikopter saldırısı ile terör örgütü DEAŞ’ın sözde Suriye Eyalet Yetkilisi Anas da dahil olmak 2 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilerek, operasyonun tek taraflı düzenlendiği aktarıldı. İlk değerlendirmelere göre söz konusu operasyonda herhangi bir sivile zarar verilmediği ifade edilen açıklamada, “ABD, DEAŞ’tan gelen küresel tehdide karşı koyma taahhüdünü sürdürüyor. DEAŞ, bölgede ve ötesinde ABD müttefiklerini ve ortaklarını tehdit eden dış saldırılar da dahil olmak üzere agresif bir operasyonel gündem izlemeye devam ediyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ’ın bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino yaptığı yazılı açıklamada, "Bu operasyon, CENTCOM'un grubun kalıcı yenilgisini sağlama konusundaki kararlı taahhüdünü yeniden teyit ediyor" ifadelerini kullanarak, "Bu DEAŞ yetkililerinin ölümü, terör örgütünün Orta Doğu'da istikrarı bozan saldırılar planlama ve gerçekleştirmesini engelleyecek" dedi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer DEAŞ’lı teröristin ismi ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

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