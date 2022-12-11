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Arjantin Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!

Arjantin Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!

Arjantin ve Hırvatistan arasında oynanacak olan Dünya Kupası Yarı Final müsabakasını yönetecek hakem açıklandı.

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Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı’nda 13 Aralık Salı günü oynanacak mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla olacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, Fas-Fransa maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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