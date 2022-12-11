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Fren yerine gaza bastı dehşet saçtı! 2 kişiyi duvara sıkıştırdı

Fren yerine gaza bastı dehşet saçtı! 2 kişiyi duvara sıkıştırdı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü 2 kişiyi duvara feci şekilde sıkıştırdı.

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Kaza, saat 15.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Ömer D. idaresindeki 59 ACK 747 plakalı otomobil, bağlantı yolundan Kaymakam Erol Okyay Caddesi’ne çıkarak sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu Arzu A. ve babası Bülent A.’yı bir işyerinin yan duvarına sıkıştırdı.

Feci kazada ölümden dönen Arzu A. ve baba Bülent A., olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Ö.D.’nin alınan ilk beyanında, hatanın kendisinde olduğunu kabul ettiği ve fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı öğrenildi. Sürücü Ö.D. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Otomobil ise kurtarıcı yardımıyla çektirildi.

Trafik kazasına ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

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