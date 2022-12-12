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Market çalışanına dehşeti yaşattı! Giydiği ayakkabı ele verdi silahlı soyguncu yakalandı!

Market çalışanına dehşeti yaşattı! Giydiği ayakkabı ele verdi silahlı soyguncu yakalandı!

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde market çalışanına dehşeti yaşatan silahlı soyguncu polisin güvenlik kameralarını tek tek incelemesiyle giydiği ayakkabı sayesinde yakalandı.

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Olay, 25 Kasım'da Pazar Mahallesi Abdulvahap Kocaman Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı. Saldırgan silahını ateşleyerek market çalışanını korkuttu. Saldırgan tekrar tetiğe bastığında soyguncunun silahı tutukluk yapınca market çalışanı kaçarak uzaklaştı. Girdiği şoktan çıkan market çalışanı durumu polise bildirdi.

Yaşananlar market ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından silahlı soyguncunun giydiği ayakkabıdan yola çıkan polis, market kameralarını ve bölgede bulunan güvenlik kameraları ile sosyal medya hesaplarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Y.A. olduğu tespit edildi.

Y.A.'nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Y.A. ile birlikte olay günü giydiği ayakkabı, şapka ve montu evde ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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