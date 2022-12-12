BIST 5.005
DOLAR 18,66
EURO 19,63
ALTIN 1.077,87
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da korkutan otel yangını! 60 kişi tahliye edildi

İstanbul'da korkutan otel yangını! 60 kişi tahliye edildi

İSTANBUL Fatih’te 6 katlı otelde yangın çıktı. Mahsur kalan 60 kişi itfaiye ekipleri tarafından otelden tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye eri kucağında çıkardığı çocuğu üşümesin diye battaniyeye sararak tuttu. Otel içinden çıkarılan papağanların su kabına polis memur su koydu.

Abone ol

Yangın, Fatih Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak’ta saat 00.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 6 katlı otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürürken, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.

60 kişi tahliye edildi
Otelde oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile tahliye edilirken bazı vatandaşlar da kapıdan çıkarıldı. Oteli tahliye eden itfaiye eri mahsur kalan çocuğu kucağında dışarı çıkardı. Üşümesin diye battaniyeye sardığı çocuğu bir süre kucağından bırakmadı.

Öte yandan otel içinden çıkarılan papağanlarının su kabına polis memuru su koydu.

Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde hazırda bekledi. Polis ekipleri ise yangın çıkan otelin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan tehdit gibi uyarı! "Nükleer silaha sahip olursa, her şey biter"
Suudi Arabistan'dan tehdit gibi uyarı! "Nükleer silaha sahip olursa, her şey biter"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! CHP Grubu olağanüstü toplanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! CHP Grubu olağanüstü toplanıyor
NASA test için göndermişti! Orion uzay aracı Dünya'ya öndü: Tam 2 milyon kilometre yol kat etti!
NASA test için göndermişti! Orion uzay aracı Dünya'ya öndü: Tam 2 milyon kilometre yol kat etti!
Erzincan'da tribünde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Erzincan'da tribünde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Virajı alamadı uçurumdan hayvan damının üzerine düştü! Yaralılar var
Virajı alamadı uçurumdan hayvan damının üzerine düştü! Yaralılar var
Fren yerine gaza bastı dehşet saçtı! 2 kişiyi duvara sıkıştırdı
Fren yerine gaza bastı dehşet saçtı! 2 kişiyi duvara sıkıştırdı
Arjantin Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!
Arjantin Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?
Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! "Türkiye'nin eli armut toplamıyor rahat durmazsa vururuz"
Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! "Türkiye'nin eli armut toplamıyor rahat durmazsa vururuz"
Erdoğan'dan Samsun'da başörtüsü için referandum çağrısı: Parlamentoda çözülmezse çözümün yeri millet
Erdoğan'dan Samsun'da başörtüsü için referandum çağrısı: Parlamentoda çözülmezse çözümün yeri millet
Bakan Varank'tan yolsuzluk iddialarına çok sert tepki: İspat etmeyen namerttir!
Bakan Varank'tan yolsuzluk iddialarına çok sert tepki: İspat etmeyen namerttir!
Alkollü kadın yürekleri ağza getirdi! Balkon tentesine oturdu ekiplere el salladı: Korku dolu anlar kamerada!
Alkollü kadın yürekleri ağza getirdi! Balkon tentesine oturdu ekiplere el salladı: Korku dolu anlar kamerada!