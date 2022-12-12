BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,61
ALTIN 1.071,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos deniz seferlerini aksatıyor. Şehir Hatları AŞ'den iptal olan seferlere ilişkin açıklama geldi.

Abone ol

 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Market çalışanına dehşeti yaşattı! Giydiği ayakkabı ele verdi silahlı soyguncu yakalandı!
Market çalışanına dehşeti yaşattı! Giydiği ayakkabı ele verdi silahlı soyguncu yakalandı!
Yasak balık avında korkunç olay! Dinamit patlayınca eli bileğinden koptu
Yasak balık avında korkunç olay! Dinamit patlayınca eli bileğinden koptu
Hatay’da vahşet! Ağzına tüfekle ateş açıldı, dili kopan köpek yaşam mücadelesi veriyor
Hatay’da vahşet! Ağzına tüfekle ateş açıldı, dili kopan köpek yaşam mücadelesi veriyor
İstanbul'da korkutan otel yangını! 60 kişi tahliye edildi
İstanbul'da korkutan otel yangını! 60 kişi tahliye edildi
Suudi Arabistan'dan tehdit gibi uyarı! "Nükleer silaha sahip olursa, her şey biter"
Suudi Arabistan'dan tehdit gibi uyarı! "Nükleer silaha sahip olursa, her şey biter"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! CHP Grubu olağanüstü toplanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! CHP Grubu olağanüstü toplanıyor
NASA test için göndermişti! Orion uzay aracı Dünya'ya öndü: Tam 2 milyon kilometre yol kat etti!
NASA test için göndermişti! Orion uzay aracı Dünya'ya öndü: Tam 2 milyon kilometre yol kat etti!
Erzincan'da tribünde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Erzincan'da tribünde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Virajı alamadı uçurumdan hayvan damının üzerine düştü! Yaralılar var
Virajı alamadı uçurumdan hayvan damının üzerine düştü! Yaralılar var
Fren yerine gaza bastı dehşet saçtı! 2 kişiyi duvara sıkıştırdı
Fren yerine gaza bastı dehşet saçtı! 2 kişiyi duvara sıkıştırdı
Arjantin Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!
Arjantin Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?