Güzelliğine kapıldı, 500 bin lira kaptırdı! Her şey "Merhaba çok güzelsiniz" sözleri ile başladı

Belçika'da işçi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen 41 yaşındaki Mükremin Tercan, artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek eyleme geçti. Kayseri'de yolda gördüğü E. B.'ye "merhaba çok güzelsiniz" diyen Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikiminden oldu.

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Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza sonrası emekli olan Mükremin Tercan, memleketi Kayseri'ye gelerek evlenmek istedi. Caddede gezdiği sırada gördüğü E. B.'ye 'merhaba" diyen Tercan; "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. İkili arasında bir merhaba ile başlayan muhabbet nişan getirdi. Nişanlanan çift düğün öncesi ev eşyaları ve çeyiz hazırlıkları yaptı.

"Güzelliğine kandı 500 bin lirasından oldu"

Sabah'ın haberine göre E. B.'yi çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "Eylül bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi. Bende her şeyi kabul ettim ve nişanlanmaya karar verdik. Kendi aramızda nişan yapıp yüzük taktık.

O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Evin elektronik eşyaları da dahil A'dan Z'ye ne gerekiyorsa hepsini aldık. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı. Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim.

Daha sonra kredi kartı borçları için düzenli olarak her ay 3 bin 500 lira göndermemi istedi ve bu paraları da gönderdim. 20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum" diye konuştu.

"Beni dövdü"

İki yıl boyunca 3 bin 500 lira maaş yatırır gibi para gönderdiğini belirten Mükremin Tercan, "E. B. son zamanlarda parayı banka yerine elden teslim etmemi istedi. Bunun üzerine parayı elden vermeye başladım. Bir keresinde parayı geciktirdiğim için beni kendi aracımın içinde darp etti. Birçok yerimi çimdikleyip yaraladı. Onun sevgisinden o kadar kör olmuşum ki yaptıklarını görmüyordum bile" dedi.

Mükremin Tercan akrabaların da tavsiyesi üzerine nişanlısı E. B.'yi araştırmaya başladı.E. B.'nin çalıştığı sendikanın FETÖ iltisakı nedeniyle kapatıldığını öğrenen Mükremin Tercan; "E.'nin FETÖ'cü sendikada çalıştığını öğrenince daha da fazla araştırma yaptım. Bana hiç evlenmediğini söyleyen E.'nin meğer iki evliliği olmuş iki de çocuğu varmış. Bana babama bakıyorum diyerek ilaç ve hasta bezleri aldırmıştı, babası ise 6 yıl önce ölmüş. Kendisine "FETÖ'cü sendikada mı çalıştın" dememle birlikte beni terk edip hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarttı" diye konuştu.

"Ailem korkudan Türkiye'ye gelemiyor"

E. B.'nin yalanlarının ortaya çıkmasının ardından kendisini defalarca tehdit ettiğini belirten Mükremin Tercan,"Bu kadın benim 500 bin liramı dolandırdı. Sen eğer mahkemeye gidersen seni eniştemin arkadaşlarına dövdürtürüm diye beni ve ailemi tehdit etti. Öyle olunca ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Ailem şuan korkuyor ve Türkiye'ye gelemiyor. Bende hakkımı aramak için tekrar Türkiye'ye geldim. Beni dolandıran E. B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Evlilik vaadiyle beni dolandırdı ve onun cezalandırılmasını istiyorum" dedi.