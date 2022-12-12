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Aracını kenara çekip yakıt takviyesi yaparken yaşandı! Feci olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aracını kenara çekip yakıt takviyesi yaparken yaşandı! Feci olay

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde park halindeki aracına yakıt takviyesi yaparken otomobil çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

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İzmir'de İsmail Akkol'un kullandığı aracın yakıtı  Esbaş Alt Geçidi'nde tükendi. Aracını yolun sağ şeridine park eden sürücü Akkol, yakındaki akaryakıt istasyonundan bidonla bir miktar yakıt alarak döndü.

Aracına yakıt takviyesi yapan Akkol'a, Y.B. idaresindeki  hafif ticari araç çarptı. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Akkol'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, Y.B'yi gözaltına aldı.

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