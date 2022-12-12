Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu! Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.Evini su basan ve evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anneyi polis kurtardı. İki ilçede sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi.