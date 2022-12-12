Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu! Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi
ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kişiler evlerinde mahsur kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi. Kentten gelen görüntüler inanılmaz...
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.Evini su basan ve evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anneyi polis kurtardı. İki ilçede sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi.
İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.
İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.