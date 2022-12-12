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İstanbul’da polis kaçan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal vurularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da polis kaçan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal vurularak hayatını kaybetti

İSTANBUL Beyoğlu’nda polis ekipleri sıkıştırdıkları gaspçıları yakalamak için silahla ateş açtı. O esnada 18 yaşındaki genç kız vurularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybederken, 2 polis memuru savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

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Beyoğlu'nda 7 ayrı gasp suçundan aranan iki şüpheli, çaldıkları plakasız motosiklet ile sokak üzerinde polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Teslim olmayan ve kaçmaya çalışan şüphelilere polis ekipleri tarafından ateş açıldı.

Amcasının evine giderken vurularak hayatını kaybetti


O esnada olay yerinde bulunan ve amcasının evine gitmeye çalışan Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Zuhal Ebrar Yıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zuhal Ebrar Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız’ın vurulduğunu öğrenen ailesi ve akrabaları hastaneye akın etti.

Polisler gözaltına alındı, gaspçılar aranıyor

Olayda kaçan motosikletli gaspçılar B.P. (19) ve S.Ç'yi (27)  yakalama çalışmaları devam ediyor.   Z.E.Y’nin vurulduğu olayda olan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındı.

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