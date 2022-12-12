İslam Memiş'ten asgari ücret zammı için bomba iddia!

-Asgari ücret 8 bin TL veya üzerindeki rakamlar olabilir. STK'lar 7785 TL gibi rakamlar açıklasa da, Sayın Cumhurbaşkanımız noktalayacağı bir süreç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın özellikle 'Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü var.