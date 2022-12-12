İslam Memiş'ten asgari ücret zammı için bomba iddia!
Asgari ücrette zam pazarlığı sürerken, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. 2023 asgari ücret tahminini açıklayan Memiş, "Vatandaşlar her zaman Sayın Cumhurbaşkanından verilen rakamın üstüne bir rakam açıklamasını bekliyor." dedi.
Milyonlar yeni asgari ücreti bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı yayında asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:
-Haziran ayında 7250-7500 TL arasında asgari ücret tahminim vardı, ancak haziran ayından bugüne geçen sürede ekonomik gelişmeler ve enflasyon tekrar yeni bir güncellemeyi gündemde getirdi.
-Asgari ücret 8 bin TL veya üzerindeki rakamlar olabilir. STK'lar 7785 TL gibi rakamlar açıklasa da, Sayın Cumhurbaşkanımız noktalayacağı bir süreç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın özellikle 'Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü var.
- Vatandaşlar her zaman Sayın Cumhurbaşkanından verilen rakamın üstüne bir rakam açıklamasını bekliyor. Ama bir yanda maliyet artışları, işverene yükü gibi durumlarda var.