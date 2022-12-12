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Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi iktidar ve muhalefet diline dolayacak

Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi iktidar ve muhalefet diline dolayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez bir seçimden önce "son kez" destek istemesine dikkat çeken Ahmet Hakan, "Bu “son kez” vurgusu, önümüzdeki seçimin önemli temalarından biri olacak." dedi.

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2023 seçimlerine artık sayılı aylar kaldı. Seçim atmosferi artık siyasi parti liderlerlerinin söylemlerine yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde “2023 seçimi için milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz. Sonra bayrağı gençlere devredeceğiz.” dedi. 

Erdoğan'ın ilk kez bir seçimden önce “son kez” demesi dikkat çekti. Bu sözler Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. 

Her iki taraf kullanacak

"Son kez" vurgusuyla ilgili bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulunan Hakan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu “son kez” vurgusu, önümüzdeki seçimin önemli temalarından biri olacak.

- İktidar, bu vurguyu kendi lehine çevirmeye çalışacak.

- Muhalefet de bu vurguyu diline dolayacak."

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