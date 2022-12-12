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Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı

JAPONYA’da emekli maaşını almayı sürdürmek için babasının cesedini evinde saklayan 53 yaşındaki şahıs tutuklandı.

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Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.  Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tahliye bildirimi yapmak üzere eve giden bir kamu görevlisi, neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedi buldu.

Yetkilinin durumu polise bildirmesinin ardından, şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı. Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğu ve 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediği öğrenildi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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