Hastane morgunda cesetlere tecavüz etmiş! Bir de hepsini kaydetmiş

İngiltere'de hastane morgunda çalışan David Fuller isimli şahsın, 67 cesede tecavüz ettiği ortaya çıktı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, cinsel istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlendi. Öte yandan, Fuller'in kurbanları arasında bir Türk kızının da olduğu öğrenildi.

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Dünya bu tecavüz skandalıyla çalkalanıyor... İngiltere'de bir hastanede morg görevlisi olan David Fuller isimli şüphelinin 67’ye yakın cesede tecavüz ettiği belirlendi. Fuller’in internetteki arama geçmişinde ise ‘tecavüz’, ‘işkence’ ve ‘ölüm’ gibi sözcükleri arattığı tespit edildi.

İngiltere’de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bir skandal büyük yankı uyandırdı. 67 yaşındaki David Fuller isimli şahıs, 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katletti. Bir hastanenin morgunda işe giren Fuller’ın 2020 yılına kadar 101 cesede cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Fuller’ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi. Fuller’ın suçlarının ortaya çıkması ile birlikte yapılan araştırmada, trafik kazasında yaşamını yitiren Azra’nın cansız bedeninin de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

O anları kayıt altına almış!



Fuller’ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. İnternet arama geçmişinde ise ‘tecavüz’, ‘işkence’ ve ‘ölüm’ gibi sözcüklerin yer aldığı görüldü.