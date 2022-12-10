6 yaşında evlendirilen H.K.G'nin ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi bir bir anlattı
Hiranur Vakfı kurucularından olan Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi imam nikahı ile Kadir İstekli'yle evlendirmesinin ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istimara maruz kalması ile ilgili olan davada ifadeler ortaya çıkıyor. H.K.G.'nin haziran ayındaki ifadesinde, çocukların evlenmesini normal sandığını söylediği öğrenildi. 6 yaşından bu yana olan bütün süreci anlatan H.K.G., "Wattpad'den tanıştığım bir abla, 'devlet seni korur' deyince, kaçtım" dedi.
İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 2002 yılında 29 yaşındaki öğrencisi Kadir İstekli ile imam nikahlı şekilde evlendirmesini ve yıllarca cinsel istismara uğramasını BirGün'den Timur Soykan ortaya çıkarmıştı. Tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu skandal cinsel istismar olayında ifadeler ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak anne Fatıma Gümüşel'in ifadesi ortaya çıkarken, anne yaş farkını sorun etmediklerini söyleyip, olayı yalanlamıştı.
H.K.G.'nin ifadesi ortaya çıktı
H.K.G.'nin geçtiğimiz haziran ayında savcıya verdiği son ifadeye de ortaya çıktı. Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın ulaştığı 7 Haziran 2022 Salı günü kayıt altında alınan ifadede H.K.G., "Kadir İstekli, evlendiğimizi söyledi. 'Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez' dedi. Çocukların evlenmesi normal sanıyordum. Wattpad'den tanıştığım bir abla, 'devlet seni korur' deyince, kaçtım" şeklinde konuştu.
H.K.G., şu anda 24 yaşında olurken, ailesinin kendisini 6 yaşında nasıl imam nikahı ile evlendirdiğini, yıllar içinde neler yaşadığını, nasıl istismara uğradığını, küçük yaşta evli olduğunun doktor tarafından nasıl fark edildiğini ve işin içine savcılığın ilk kez nasıl girdiğini açıkladı.
Kızım sen büyüdün değil mi?
"Ben 6 yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem, 'o daha küçük' diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve 'kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek ,'evet baba, büyüdüm' dedim. Babam anneme dönerek, 'bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Annem o sırada ağlıyordu.