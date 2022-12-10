6 yaşında evlendirilen H.K.G'nin ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi bir bir anlattı

Kızım sen büyüdün değil mi?

"Ben 6 yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem, 'o daha küçük' diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve 'kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek ,'evet baba, büyüdüm' dedim. Babam anneme dönerek, 'bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Annem o sırada ağlıyordu.