6 yaşında evlendirilen kız için Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok öfkeliyim' deyip bakanlığa yürüdü

ANKARA'da CHP Meclis grubu bugün saat 09.00'da olağanüstü toplandı. Toplantının sebebi 6 yaşında evlendirilen kız çıktı. Toplantının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten Adalet Bakanlığı'nın önüne yürüdü. Kılıçdaroğlu 'Çok öfkeliyim. Bu ülkede altı yaşında bir çocuğa sistematik olarak tecavüz edildi. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Polislerin elini kolunu bağladılar' dedi.

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ANKARA'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almak isteyen CHP heyeti, Adalet Bakanlığına yürüdü. Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki H.K.G davası hakkındaki tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu; 'Çok öfkeliyim. Bu ülkede altı yaşında bir çocuğa sistematik olarak tecavüz edildi. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Polislerin elini kolunu bağladılar' dedi.

6 yaşında evlendirilen kız için yürüdü

6 yaşında çocuğa cinsel istismar sonrası Kılıçdaroğlu vekillerle birlikte Adalet Bakanlığına yürüdü. H.K.G dosyasının ilk duruşması 22 Mayıs'ta görülecek. Ses kayıtları da iddianameye girdi. Kadir İstekli'nin sistematik olarak 6 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu; bu olaya ilişkin tepkisini dile getirdi.

2 yıldır bu olayı biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve siz bunu 2 yıldır biliyorsunuz, gıkınız çıkmıyor.

Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çok öfkeliyim, gıkınız çıkmıyor"

Çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi. Günlerdir bekliyorum. Acaba ses verecek mi diye. Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı '2 yıldır bu meseleyi biliyoruz' diyor. 2 yıldır biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve siz bunu 2 yıldır biliyorsunuz, gıkınız çıkmıyor.

Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın kimse ne yaptığını bilmiyor. Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor, kim görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar?

"Neden herkes suskunluğunu koruyor"

6 yaşındaki evladımızın uğradığı haksızlık karşısında kimler ısrarla suskunluğunu koruyor? Buraya bu evladımızın sesi olmak için geldim. Adalet istiyor bu kız, bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu evladımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, güneylisi kuzeylisi kim olursa bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor.

Bizler, hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Emin olun, bu haksızlığa dayanamıyorum. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz, devletin nefes almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz adaletsizlik karşısında susanların dilsiz şeytanlar olduğu bir ülke olmak istemiyoruz. Polisin, savcının elini kolunun bağlanmasını istemiyoruz. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken siyasal iktidarın görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edebilecek bir durum değildir.

"Devleti yönetemiyorlar, haksızlıkları sindiriyorlar"

'2 yıldır bu meseleyi biliyoruz' demek ne demek? Devlet baskıların altında görev yapamaz. Adalet Bakanlığı'nın önüne gelme nedenim budur, adalet istiyoruz; kızımız, evlatlarımız için adalet istiyoruz."

Kılıçdaroğlu ve CHP'liler Adalet Bakanlığı'nın önündeki yürüyüşten tekrar Meclis'e döndü.