6 yaşında evlendirilen kızla ilgili bir ifşa daha! Meğer cinsel istismar böyle örtbas edilmiş

Raporda H.K.G.’nin kemik yaşının 21 olduğu belirtildi. Bu raporu dikkate alan savcılık da Kadir İstekli hakkında takipsizlik kararı vererek soruşturmayı kapattı. Ancak H.K.G. şikâyetçi olduğu son soruşturmada bu konudaki detayları da anlatarak kemik yaşı testine kendisinin değil yaşı büyük başka birisinin girdiğini söyledi.