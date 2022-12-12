BIST 5.193
DOLAR 18,64
EURO 19,69
ALTIN 1.073,33
HABER /  GÜNCEL

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor 31 Aralık'ta silinecek! Hemen hesapları kontrol edin

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor 31 Aralık'ta silinecek! Hemen hesapları kontrol edin

Yıl ın bitmesine az bir süre kala kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlar için tüketicilere uyarılar gelmeye başladı. Para olarak da kullanılabilen puanların 31 Aralık'a kadar kullanılmaması halinde silineceği belirtiliyor. Ancak bankalarda ise uygulama biraz daha farklı. Süre 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor.

Abone ol

Akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibarıyla siliniyor. Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.

Biriken puanlara aman dikkat

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023’ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

Bankalar için süre değişiyor

Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor. Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var
İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var
Apartman toplantısında öldürülen 3 kişiden biri Başbakan Meloni'nin arkadaşı çıktı
Apartman toplantısında öldürülen 3 kişiden biri Başbakan Meloni'nin arkadaşı çıktı
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun protesto yürüyüşüne cevap: Yargıya güven
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun protesto yürüyüşüne cevap: Yargıya güven
Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın
Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın
Cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verdi yıllık açık 4 yılın zirvesinde
Cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verdi yıllık açık 4 yılın zirvesinde
MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu
MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu
6 yaşında evlendirilen kız için Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok öfkeliyim' deyip bakanlığa yürüdü
6 yaşında evlendirilen kız için Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok öfkeliyim' deyip bakanlığa yürüdü
Hastane morgunda cesetlere tecavüz etmiş! Bir de hepsini kaydetmiş
Hastane morgunda cesetlere tecavüz etmiş! Bir de hepsini kaydetmiş
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası: Bazı kararlar alınacak
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası: Bazı kararlar alınacak
İstanbul’da polis kaçan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal vurularak hayatını kaybetti
İstanbul’da polis kaçan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal vurularak hayatını kaybetti
Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi iktidar ve muhalefet diline dolayacak
Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi iktidar ve muhalefet diline dolayacak