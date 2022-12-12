Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor 31 Aralık'ta silinecek! Hemen hesapları kontrol edin

Yıl ın bitmesine az bir süre kala kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlar için tüketicilere uyarılar gelmeye başladı. Para olarak da kullanılabilen puanların 31 Aralık'a kadar kullanılmaması halinde silineceği belirtiliyor. Ancak bankalarda ise uygulama biraz daha farklı. Süre 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor.

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Akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibarıyla siliniyor. Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.

Biriken puanlara aman dikkat

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023’ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

Bankalar için süre değişiyor

Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor. Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.