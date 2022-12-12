BIST 5.184
DOLAR 18,64
EURO 19,67
ALTIN 1.073,60
HABER /  GÜNCEL

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile bir minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken Eski Edirne Asfaltı’nda yoğun araç trafiği oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Abone ol

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan yolcu minibüsü duramayarak İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

14 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Apartman toplantısında öldürülen 3 kişiden biri Başbakan Meloni'nin arkadaşı çıktı
Apartman toplantısında öldürülen 3 kişiden biri Başbakan Meloni'nin arkadaşı çıktı
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun protesto yürüyüşüne cevap: Yargıya güven
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun protesto yürüyüşüne cevap: Yargıya güven
Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın
Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Cani kocanın ifadesine bakın
Cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verdi yıllık açık 4 yılın zirvesinde
Cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verdi yıllık açık 4 yılın zirvesinde
MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu
MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu
6 yaşında evlendirilen kız için Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok öfkeliyim' deyip bakanlığa yürüdü
6 yaşında evlendirilen kız için Kemal Kılıçdaroğlu 'Çok öfkeliyim' deyip bakanlığa yürüdü
Hastane morgunda cesetlere tecavüz etmiş! Bir de hepsini kaydetmiş
Hastane morgunda cesetlere tecavüz etmiş! Bir de hepsini kaydetmiş
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası: Bazı kararlar alınacak
Yeni Şafak yazarından İsmailağa cemaati ve Yusuf Ziya Gümüşel iddiası: Bazı kararlar alınacak
İstanbul’da polis kaçan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal vurularak hayatını kaybetti
İstanbul’da polis kaçan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal vurularak hayatını kaybetti
Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi iktidar ve muhalefet diline dolayacak
Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi iktidar ve muhalefet diline dolayacak
Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi, ne kadar para kazandı?