İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile bir minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken Eski Edirne Asfaltı’nda yoğun araç trafiği oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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Arnavutköy’de İETT otobüsü ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan yolcu minibüsü duramayarak İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

14 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.