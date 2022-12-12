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Mekke'de şiddetli yağışlar eğitime ara verdirtti evden dışarı çıkmayın uyarısı

Mekke'de şiddetli yağışlar eğitime ara verdirtti evden dışarı çıkmayın uyarısı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde aşırı yağışların oluşturduğu sel nedeniyle eğitime ara verilirken, halka "yağışlar sona erene kadar dışarı çıkmamaları" uyarısında bulunuldu.

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Mekke Emirliği Kriz ve Afet Yönetim Merkezinden yapılan uyarıda, "Güvenliğiniz için yağışlı hava durumu sona erene kadar evlerinizde kalmanızı ve su birikintilerinin oluştuğu bölgelerden uzak durmanızı talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin, yağmur sularının oluşturduğu birikintilerin çekilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- Öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verildi

Öte yandan Eğitim Bakanlığına bağlı Mekke Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Meteoroloji Merkezinden alınan bilgilere istinaden öğrencilerin güvenliği için Mekke'de eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitime bugün için uzaktan devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

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