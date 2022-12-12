Ankara için en güzel haber yarın geliyor Meteoroloji tahmini şaşırttı İstanbul, İzmir, Antalya...
TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü 12-19 Aralık haftasının hava tahminini açıkladı. Bu hafta şaşırtan bir hava göreceğiz. Aralık ayında alışkın olmadığımız sıcaklıklar olacak. Ama önce yarın sıcaklık hızlı bir düşüş gösterecek. Ankara için meteoroloji uzmanı ise 13 Aralık salı günü için 'bekleyin geliyor' dedi. İstanbul, İzmir ve Antalya için perşembe günü şiddetli yağış uyarısı var. Cuma'dan itibaren hafta sonu dahil her yer bahar tadında olacak.
TÜRKİYE Aralık ayında şaşırtan bir hava durumu ile karşı karşıya... Beklenen kar yağışı bir türlü gelmezken, sıcaklık mevsim normallerinin hayli üzerinde. Bu haftanın hava durumu tahmini de sürprizlerle dolu. Ankara için yarın iyi haber var. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar harita paylaşarak duyurdu. İstanbul, İzmir ve Antalya için ise perşembe gününe dikkat çekildi. Selle boğuşan okulların bazı yerlerde tatil edildiği Antalya'da bugün yağış yavaşlasa da yarından itibaren yeniden şiddetli bir yağmur geliyor. İşte Meteorolojinin bu hafta için yaptığı hava durumu tahmini:
Ankara için 'en güzel yağmur' : Türkiye genelinde bu sene beklenen yağışlar yok. Kurak geçen kış içinde Ankara için güzel haber Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan geldi. Ahmet Uçar yarın 'Ankara'nın yılın en güzel yağışını' alacağını duyurdu şu bilgileri verdi:
-Ankara'nın yarın öğle saatlerinden ertesi günü çarşamba öğleye kadar son günlerin en güzel yağmurunu alacağı tahmin ediliyor. Metrekareye 20 kg üzeri yağış düşmesi olası görünüyor. Ancak ondan sonra ve hafta sonu yine yağışsız ve oldukça sıcak günler görünüyor.
Bu hafta hava çok şaşırtacak : Bugün itibariyle Aralık ayı ortalamasının üstünde seyreden hava sıcaklığı düşüyor. İstanbul'a akşam saatlerinden itibaren gelecek yağmurla birlikte sıcaklık 10 derecenin altına inecek. İzmir, Antalya, Adana için ise 15 Aralık perşembe günü şiddetli yağış uyarısı var. 16 Aralık cuma günü ise hava bir kez daha şaşırtacak. Sıcaklıklar yeniden 15 derecenin üzerine çıkacak, İstanbul'da 18 derecenin, İzmir ve Antalya'da 20 derecenin üstüne çıkacak. Cumartesi pazar günü tüm Türkiye güneşli olacak bazı illerde 23 derece sıcaklık görülecek.
Bugün bölgelerdeki hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.