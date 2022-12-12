Ankara için en güzel haber yarın geliyor Meteoroloji tahmini şaşırttı İstanbul, İzmir, Antalya...

TÜRKİYE Aralık ayında şaşırtan bir hava durumu ile karşı karşıya... Beklenen kar yağışı bir türlü gelmezken, sıcaklık mevsim normallerinin hayli üzerinde. Bu haftanın hava durumu tahmini de sürprizlerle dolu. Ankara için yarın iyi haber var. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar harita paylaşarak duyurdu. İstanbul, İzmir ve Antalya için ise perşembe gününe dikkat çekildi. Selle boğuşan okulların bazı yerlerde tatil edildiği Antalya'da bugün yağış yavaşlasa da yarından itibaren yeniden şiddetli bir yağmur geliyor. İşte Meteorolojinin bu hafta için yaptığı hava durumu tahmini: