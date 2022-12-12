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Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama! Sonrasında oluşan yıldırım paniğe yol açtı

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama! Sonrasında oluşan yıldırım paniğe yol açtı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yer alan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yanardağın harekete geçmesinin ardından oluşan yıldırım ise paniğe yol açtı.

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Orta Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala'daki Fuego’da Cumartesi gecesi yeniden harekete geçti. Turistik Antigua kentine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki yanardağ, meydana gelen patlamanın ardından iki kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın harekete geçmesinin ardından oluşan yıldırım ise paniğe yol açtı.

Patlama nedeniyle gökyüzünü duman bulutu kaplarken, yetkililer yanardağ çevresindeki ana yolları giriş çıkışlara kapattı. Yanardağdaki hareketliliğin yetkililer tarafından takip edildiği ve şuana kadar tahliye operasyonu gerçekleştirilmediği belirtildi.
Fuego Yanardağı’nda 2018’de meydana gelen patlama sonrası 215 kişi hayatını kaybetmişti.

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