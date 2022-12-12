Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı burs olarak bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.

Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.