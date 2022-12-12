AK Parti'li Karahocagil'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti'den kovulunca ihtiraslarını, kinlerini birleştiren vefasızlar 2023 seçimlerinden de eli boş dönecek." dedi.

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Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğal mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyetinin, son 20 yılda dünyanın en güçlü milletlerinden olduğunu, dünyadaki tüm emperyalist ülkelere de bu gücü kabul ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin, inancından aldığı güçle dünyaya hakkı, adaleti haykıran bir cumhurbaşkanına sahip olduğunu belirten Karahocagil, emperyalist güçler ve içerideki işbirlikçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bulunduğu makamdan indirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Karahocagil, "Cumhuriyetin 80 yılında yapılan hizmetler, AK Parti hükümetleri döneminde hataya geçirilen proje ve hizmetlerle kıyas dahi edilemeyecek düzeyde kalmıştır. Hiçbir misyonu olmayan, sadece ABD Başkanı Biden'a güvenip ondan aldıkları güçle hedeflerine Cumhurbaşkanı'mızı koyanlar; AK Parti'den kovulunca ihtiraslarını, kinlerini birleştiren vefasızlar 2023 seçimlerinden de eli boş dönecek." değerlendirmesinde bulundu.