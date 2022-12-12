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Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret önerisi dikkat çekti: 3 ayda bir...

Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret önerisi dikkat çekti: 3 ayda bir...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesini isteyerek, "Normal ücret haline gelmesi de engellenmelidir." dedi.

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Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Asgari ücret konusunda parti olarak işçinin yanında yer aldıklarını belirten Sarıgül, alım gücü sağlayan bir oranın belirlenmesinin önemine değindi. Sarıgül, "Asgari ücret üç ayda bir güncellenmeli ve normal ücret haline gelmesi engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Sendikalaşmanın önemine değinen, sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduklarını vurgulayan Sarıgül, sendikalaşmanın artmasıyla haksız maaş ödemelerinin de azalacağını söyledi.

Sarıgül, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğraması haberlerini hatırlatarak, "6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi düpedüz kötülüktür, alçaklıktır, ahlaksızlıktır. Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bu zihniyetten kurtarmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Böyle bir olayda dahi ortak tepki verilemediğini, bunun da son derece üzücü olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bu ahlaksızlığın ne insanlıkta ne İslam'da yeri yoktur. Bu olayı dinimizle irtibatlandırmak yanlıştır, dini korumak adına savunmak da yanlıştır." diye konuştu.

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