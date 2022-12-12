Dünya bu olayı konuşuyor! Midesinden kardeşi çıktı

İsrail'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir anne yaptığı doğum ile tıp tarihine geçecek. 'Fetus için fetu' adı verilen anomalide bebek içinde bebek dünyaya geliyor. 500 binde bir görülen bu nadir durum hem doktorları, hem aileyi şaşkına çevirdi.

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İsrail'de doktorlar, tıp tarihine geçecek bir vaka ile karşılaştı. Doğum yapan bir annenin bebeği, kardeşiyle birlikte doğdu. Ancak bebeğin ikizi, yanında değil midesinden çıktı... İsrail'de dünyaya gelen bir bebek, 'fetus içinde fetü' adı verilen ve oldukça nadir bir durum nedeniyle karnında kendi 'ikiz' cenini ile birlikte dünyaya geldi. Doktorların gözlerini fal taşına çeviren olayın son derece nadir olduğu ve 500 binde bir görüldüğü vurgulandı.

İsrail’in Ashdood şehrinde bulunan bir tıp merkezinde, ismi açıklanmayan hamile annenin doğumuna az bir zaman kala ultrasonla yapıplan son kontrolde bebekte bir sorun olabileceğini gördükleri açıklandı. The Times Of Israel sitesinde yer alan habere göre, ultrasonla bakılan bebeğin midesinin normal boyutlardan daha büyük olduğu görüldü.

Fetüs çıkartıldı

Ultrasonda görülen normal boyutların üzerinde olan bir mide boyutuna sahip bebeğin doğumuna ciddi bir tıbbi ekip katıldı. Sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açan bebeğe, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra durum anlaşıldı. Bebeğin karnında kısmi gelişen bir cenin bulundu. Ardından bebek, operasyona alındı ve karnındaki cenin çıkarıldı.

Karnındaki 'Parazit ikiz'iymiş

Tıp dilinde ‘fetus içinde Fetu (FIF)’ olarak isimlendirilen durum sağlıklı ikizin bedeninde gelişimsel olarak anormal bir fetüsün bulunması anlamına geliyor. 2010 tarihli bir rapor, bu durumun oldukça nadir bir durum olduğunu ve yaklaşık beş yüz bin doğumda bir meydana geldiğini ifade ediyor. Bu anormal duruma tam olarak neyin neden olduğu bilinmese de, bilim insanları fetüsün nadir görülen bir "parazit ikiz" türü olduğuna inanıyor.