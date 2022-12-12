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F-35 satın alan Güney Kore, uçağı uçurmak için her gün 2 adet şifre almak zorunda

F-35 satın alan Güney Kore, uçağı uçurmak için her gün 2 adet şifre almak zorunda

Güney Kore’nin satın aldığı F-35 savaş uçaklarını çalıştırabilmek için her gün ABD’den yeni şifre alması gerektiği iddia edildi.

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Birim başına 80 milyon dolar ile dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı askeri aracı ve silah platformu olan F-35, bu defa “ABD’ye bağımlılık” konusuyla gündeme geldi.

Tayvan merkezli haber sitesi inf.news, toplamda 40 adet F-35 “Yıldırım” savaş uçağı satın alan  Güney Kore’nin askeri pilotlarının durumdan memnun olmadığını öne sürdü.

Haber sitesi, Güney Koreli pilotların, F-35 savaş uçaklarını sadece çalıştırabilmek (aktif hale getirmek) için Amerika’dan her gün yeni şifre almaları gerektiğini iddia etti.

ABD, F-35 satın alan ülkelere, uçağı çalıştırmak ve gerekirse muharebe moduna (savaş modu) geçirmek için LINK-16 veri paylaşım sistemi üzerinden şifre gönderiyor.

Dünyanın en gelişmiş silahına çifte şifreleme

F-35, dünyanın en teknolojik ve en çok bilgisayar/dijital cihaz kullanan savaş aracı. F-35 neredeyse tamamen dijitalleşmiş durumda. Pilotlar, dokunmatik ekranlar üzerinden istedikleri göstergeyi büyütebiliyor, istediği yere taşıyabiliyor.

Böylelikle operasyona göre F-35 pilotları, kendileri için göstergeleri ve uçuş panelini istediği gibi ayarlayarak, en rahat nasıl uçuyorlarsa görevlerini o şekilde icra edebilecek.

Her türlü aviyonik, bilgisayar, silah, radar ve gizlilik sistemleri ile donatılmış F-35’ler, bu özelliklerinden faydalanabilmek için öncelikle “aktif” hale gelmesi gerekiyor.

F-35’in işletim sistemi ve bilgisayarları, açılış sırasında bir şifre istiyor. Şifreyi ise her gün ABD’nin yeniden göndermesi gerekiyor.

Eğer ABD şifre göndermezse, tanesi 80 milyon dolar olan F-35 savaş uçaklarını çalıştırmak ve uçurmak dahi mümkün değil.

Ancak, savaş uçağının uçuşu yeterli değil. Uçağın silahlarını ve muharebe gereçlerini kullanmak için, ABD’nin 2. bir şifre daha göndermesi gerekiyor. Eğer ABD o şifreyi göndermezse, F-35 savaş uçağını muharebe maksadıyla kullanmak imkansız.

Bir tek İsrail hariç tutuldu

ABD, LINK-16 veri paylaşım ağı üzerinden 2 adet şifre göndermeyi kabul etmezse, 80 milyon dolara F-35 alan bir ülke, savaş uçağını hiçbir şekilde kullanamıyor. F-35 satın alan ülkeler içerisinde bir tek İsrail, uçağa kendi yazılımını yükledi ve uçak üzerinde tamamen egemen oldu.

Pilotlar bıktı

Inf.news, “F-35 satın alınca uçağın sahibi olmuyorsunuz. Uçak, sizin sahibiniz oluyor” ifadelerini kullandı. Haber sitesi, Güney Koreli pilotların bu durumdan adeta “bıktığını” iddia etti.

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