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THY yeni kararı duyurdu: İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY yeni kararı duyurdu: İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak...

THY, Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı. İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama...

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Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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