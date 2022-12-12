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Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı

Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de içinde Çinlilerin de kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

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Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Şehri Nev bölgesinde çoğu sivillerin kaldığı bir otele saldırı düzenlendiğini söyledi.

Otelde kimlerin kaldığına dair bir bilgi paylaşmayan Zadran, saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, görgü tanıkları ise Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.

Saldırının düzenlendiği otelden iki büyük ve birkaç da küçük patlama sesi duyuldu.

Silah seslerinin de duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Söz konusu otelden patlamalar sonrası dumanların yükseldiği görüldü.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı.

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