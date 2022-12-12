BIST 5.219
DOLAR 18,64
EURO 19,69
ALTIN 1.072,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kent lokantalarının üçüncüsü Sultanbeyli'de açıldı 4 çeşit yemek 29 TL

Kent lokantalarının üçüncüsü Sultanbeyli'de açıldı 4 çeşit yemek 29 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere ve dar gelirli yurttaşlara yönelik faaliyet gösteren Kent Lokantaları’nı, Fatih Çapa ve Bağcılar’dan sonra Sultanbeyli’ye taşıdı. Sadece kadın çalışanların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek, 29 TL’den müşteriye sunuluyor.

Abone ol

Kent Lokantaları’nın üçüncüsü Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi’nde hizmete girdi. Üçüncü adresin açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; çorba, orman kebabı, makarna, salata, su ve ekmekten oluşan menünün ilk servisini de elleriyle yaptı. Yemek dağıtımının ardından kendi tabldotunu alarak, öğrenciler ve vatandaşların arasında öğle yemeğini yiyen İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de yemek masasında yaptı. Şimdiye kadar 3 Kent Lokantası açtıklarını belirten İmamoğlu, “6’sı da yolda. Hazırlıkları sürüyor. Yerler tutuldu. Şu ana kadar iki noktada (Fatih Çapa ve Bağcılar), 170 bin insan faydalandı. Bu önemli bir sayı. Neticede belli bir sabit fiyatla insanlarımıza bunu sunuyoruz. Bunu da gerçekten ciddi bir fedakarlıkla yapıyoruz. Ama bu bir ihtiyaç. Özellikle öğrencilerin çok ihtiyacı olduğunu görüyorum, duyuyorum. Buna da katkı sunmak, bizi oldukça mutlu ediyor” diye konuştu. 

“FEDAKARLIK, BİZİM GİBİ DEVLET KURUMLARINA DÜŞÜYOR”

Türkiye'de önemli bir geçim sorunu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bunun özellikle gençleri çok etkilediğini bildiğim için, bu konudaki temel fedakarlık, bizim gibi devletimizin önemli kurumlarına düşüyor. Biz de bu noktada gereken bütün cesaret ve kararlar alıp, yol yürüyoruz Kent Lokantası’nda. Her gün hemen hemen kapasitesi neyse, gelen yemek orada bitiyor. Hatta normal açılış saatleri arasında erkenden bitiyor. Bu da aslında insanlarımızın böyle bir alana ne kadar ihtiyaç duyduğunun gerçeğini gösteren bir durum” ifadelerini kullandı. Toplam 9 Kent Lokantası açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, “Ama ihtiyaç olması halinde, ‘Daha fazla ne yapabiliriz’ diye de bakacağız. Tabii bir sınırı yok, bir kısıtı yok. Öğrenci geliyor da emekli gelmiyor; öyle bir şey yok. Emekli de geliyor, çalışan işçi de. Ama bizim hedef kitlemiz, birinci sırada öğrenciler. İkinci sırada da işçi kesimimize, özellikle belli yerlerde geliri çok olmayan işçilerimize böyle bir fırsat sunmaya gayret ediyoruz” dedi. 

TAM BURSLU ÖĞRENCİ ALEYNA AKAY’DAN İMAMOĞLU’NA: “GÜNLÜK 70, HAFTALIK 280 TL ÖĞLE YEMEĞİ MASRAFIMIZ VAR”

İmamoğlu’yla aynı masayı paylaşan, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Aleyna Akay da yaşadıklarını, “Tam burslu okumama rağmen, günlük 70 lira bizim yemek masrafımız var. Kantinler, bunun aşağısında bir fiyat vermiyor. O yüzden gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey. Haftada 4 gün okula gidiyorum. Öğle yemeği yemek, mecburiyet. 70 liradan, haftalık 280 lira oluyor” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu Akay’a, “Haklısın ve gençlerin bunun sıkıntısını çekmemesi lazım. Ama dediğim gibi; sayısını arttırmayı da istiyoruz. Bir de öğrenci için örneğin böyle bir menü, güzel bir menü. Ekmeğiyle, suyuyla beraber besleyici. Zaten ona çok dikkat ediyoruz. Güvenilir, kendi hakim olduğumuz mutfaklarımızda bunları hazırlıyoruz. Mümkün olduğu kadar da ücretini koruyup, insanlarımıza bu katkıyı, bu zor zamanlarda vermek istiyoruz. İnsanlarımızın tamamının zenginleşmesini istiyoruz. O zaman başka şeyler satarız burada. Buraları kapatmayız. Ona göre başka şeyler hazırlarız. Amacımız; o aradaki uçurumları büyütmek değil, azaltmak ve eşitsizliklerin mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak. Temel yolculuğumuz bu” sözleriyle yanıt verdi. 

SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Sultanbeyli Kent Lokantası, 10 kişilik kadrosuyla, aynı anda 80 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
6 yaşındaki kızın mürit Kadir İstekli evlendirilmesi Meclis'te konuşuldu işte tüm partilerin görüşü
6 yaşındaki kızın mürit Kadir İstekli evlendirilmesi Meclis'te konuşuldu işte tüm partilerin görüşü
34 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te! İşte o isimler...
34 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te! İşte o isimler...
'Ev hava alsın' diye camı açtılar Gayretepe'de feci ölüm
'Ev hava alsın' diye camı açtılar Gayretepe'de feci ölüm
Balıkesir'de korkunç olay! Evinin önünde bekleyip dehşet saçtı
Balıkesir'de korkunç olay! Evinin önünde bekleyip dehşet saçtı
Milyonluk kapkaç olayı çözüldü kameralar izlenince gerçek ortaya çıktı
Milyonluk kapkaç olayı çözüldü kameralar izlenince gerçek ortaya çıktı
THY yeni kararı duyurdu: İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak...
THY yeni kararı duyurdu: İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak...
Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı
Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı
Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti! O sürücü gözaltında
Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti! O sürücü gözaltında
AK Parti'li Karahocagil'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi
AK Parti'li Karahocagil'den Babacan ve Davutoğlu tepkisi
F-35 satın alan Güney Kore, uçağı uçurmak için her gün 2 adet şifre almak zorunda
F-35 satın alan Güney Kore, uçağı uçurmak için her gün 2 adet şifre almak zorunda
Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret önerisi dikkat çekti: 3 ayda bir...
Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret önerisi dikkat çekti: 3 ayda bir...
Dünya bu olayı konuşuyor! Midesinden kardeşi çıktı
Dünya bu olayı konuşuyor! Midesinden kardeşi çıktı