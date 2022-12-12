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Balıkesir'de korkunç olay! Evinin önünde bekleyip dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'de korkunç olay! Evinin önünde bekleyip dehşet saçtı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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İddiaya göre, Süleyman K. (66), bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu Gisela U'nun (53)  evinin önüne geldi. Burada Gilesa U. ile tartışan Süleyman K, silahla ateş ederek kadını öldürdü.

Daha sonra kaçarak kendi evine giden Süleyman K, aynı silahla intihar etti.

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gilesa U'nun cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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