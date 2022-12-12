Ekim 2022 işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'deki işsiz sayısı bakın kaç oldu

TÜRKİYE'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puanlık artışla yüzde 21,9 oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bine çıktı.

İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 48 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan arttı ve yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise yüzde 35,5 olarak belirlendi.