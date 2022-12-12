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Antalya'da sel felaketi! Deniz kahverengiye döndü

Antalya'da sel felaketi! Deniz kahverengiye döndü

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel felaketinde, çamurlu sular denizle buluşunca iki ilçenin kıyı şeridi kahverengiye büründü. Kıyıdan yaklaşık 1 mil uzaklığa kadar Akdeniz’in rengi çamur rengini alırken, dalgalar eşliğinde kıyıya vuran odunları ise bazı vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı.

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Dün akşam saatlerinde Antalya’nın batısını etkisi altına alan yağış, gece saatlerinde Kumluca ve Finike ilçelerinde sele dönüştü. Yüksek kesimlerden gelen selle birlikte özellikle Kumluca ilçesinde birçok ev ve işyeri sular altına kalırken, araçlar da sulara kapılarak sürüklendi. Felaketin yaşandığı bölgede zemin ve bodrum katlarda bulunan ev ve işyerleri büyük zarar gördü.

Odun toplamak için yarıştılar

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürerken, selin getirdiği çamurlu su, Akdeniz ile buluşunca iki ilçenin kıyı şeridi kahverengiye büründü. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açığa kadar Akdeniz’in kahverengi renkte olduğu gözlendi. Sel, çamurlu suyun yanı sıra vatandaşlara ait eşyalar, ağaç ve dalları da denize sürükledi. Kıyı şeridine gelen birçok vatandaş, odun toplayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Dalgaların arasına dalarak hayatlarını riske atan vatandaşlar, topladıkları odunları çuvallara, ardından araçlara yükleyip bölgeden ayrıldı.

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