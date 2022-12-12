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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kailli rüşvetten suçüstü yakalandı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kailli rüşvetten suçüstü yakalandı

Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında suç üstü yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, görevinden uzaklaştırıldı.

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Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet soruşturmasının yankısı sürüyor.

Belçika Federal Savcılığı, geçen cuma günü 16 ayrı adrese yapılan baskınlarda altı kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltı işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakıldı. 

Dört kişi, suç örgütüyle bağlantılı olmak, kara para aklamak ve yolsuzlukla suçlanıyor. Bu isimler arasında, suç üstü yakalandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de var.

Görevden uzaklaştırıldı

Soruşturmanın ardından başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Kaili'nin Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu'ndaki üyeliği de askıya alındı. Ayrıca Yunanistan'daki partisi PASOK'tan da ihraç edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığını yürüten Kaili, Körfez ülkesi Katar'la ilgili olumlu açıklamaları ile biliniyordu.

Son olarak Katar'ın işçi hakları konusunda öncü olduğunu söylemişti.

Rüşvet ve değerli hediye alma suçu

Kaili'yle beraber gözaltına alınan isimler, halen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'dan, Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanıyor.

Yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildi.

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