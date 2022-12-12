Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Erdoğan açıklayacak EYT düzenlemesi, asgari ücret...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak.Toplantıda en önemli gündem başlıkları ise EYT ve asgari ücret olacak. Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi önemli konu başlıkları altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
EYT ve asgari ücret
Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında bilgi verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda ilgili bakanlardan görüş alması bekleniyor.
Ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.