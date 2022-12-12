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MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu

MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK’lı teröristin teslim olmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonda 4 PKK'lı teröristin teslim olmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu. Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi kutluyor; hayırlı, başarılı görevler diliyoruz." denildi.

İşte o anlar..

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