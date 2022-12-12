BIST 5.214
DOLAR 18,64
EURO 19,68
ALTIN 1.071,85
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'ye sunulan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir." dedi.

Abone ol

Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirtti.

Konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği top mermisi figürüyle 334 metreye yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği top mermisi figürüyle 334 metreye yükseldi
EYT'de flaş karar AK Parti az önce uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi
EYT'de flaş karar AK Parti az önce uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: Yargıtay açıklama yapacak
HDP'ye kapatma davasında yeni gelişme: Yargıtay açıklama yapacak
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kailli rüşvetten suçüstü yakalandı
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kailli rüşvetten suçüstü yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Erdoğan açıklayacak EYT düzenlemesi, asgari ücret...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Erdoğan açıklayacak EYT düzenlemesi, asgari ücret...
MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu
MSB anbean paylaştı! Köşeye sıkışan teröristler böyle teslim oldu
İETT otobüsünde 'mastürbasyon ile taciz' davasında karar
İETT otobüsünde 'mastürbasyon ile taciz' davasında karar
Düzce yine sallandı! AFAD depremin şiddetini duyurdu
Düzce yine sallandı! AFAD depremin şiddetini duyurdu
Fenerbahçe Beko'da Jonathan Motley'den kötü haber
Fenerbahçe Beko'da Jonathan Motley'den kötü haber
CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler' raporunda yer alan isim operasyonda yakalandı
CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler' raporunda yer alan isim operasyonda yakalandı
Hulusi Akar Yunanistan'a ayar verdi! Yarınının iyi olmasını isteyenler...
Hulusi Akar Yunanistan'a ayar verdi! Yarınının iyi olmasını isteyenler...
Ekim 2022 işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'deki işsiz sayısı bakın kaç oldu
Ekim 2022 işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'deki işsiz sayısı bakın kaç oldu