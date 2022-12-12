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Rus ekibi Mert Hakan Yandaş için kesenin ağzını açtı! Sürpriz teklif...

Rus ekibi Mert Hakan Yandaş için kesenin ağzını açtı! Sürpriz teklif...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hareketliliği yaşanıyor. Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi. İşte flaş transferde detaylar...

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Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için yeniden Fenerbahçe ile masaya oturacak.

Akşam'ın haberine göre; Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunan Rus temsilcisi, sarı-lacivertlileri ikna edememişti. Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 7 milyon euroluk (137.27 milyon TL) bir teklifle çalmaya hazırlanan CSKA Moskova, transferi bitirmek istiyor.

Sarı-lacivertlilerin yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe yeni sözleşme için masaya oturacak
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile yeni bir mukavele imzalamayı düşünüyor.

Yabancı kuralına dikkat eden sarı-lacivertliler, başarılı yerli futbolcusunu kaybetmek istemiyor.

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