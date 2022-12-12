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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'daki sel felaketinden acı haber!

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'daki sel felaketinden acı haber!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Antalya’daki sel felaketine ilişkin, “1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hastanede vefat etti” dedi.

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2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı açılamada, Antalya’daki sel felaketi ile ilgili, “Devletimiz tüm kurumları ile belediyeleri felakete müdahale ediyor. 1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz böyle durumlarda milletimizin yanındadır” diye konuştu.

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