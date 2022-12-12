Ankara'da öfkeli koca dehşet saçtı! Eski eşine kurşun yağdırdı, başında bekledi tehdit ve küfürler savurdu!

ANKARA’da yol ortasında eski eşine kurşun yağdıran şahıs, duruma müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlara da ateş etti. Saldırgan eski koca polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, korku dolu o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (55), boşandığı eşi Pelin C.’nin (47) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin C.’ye iki el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin C.’nin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen çevredekilere de silah çekip ateş eden Mehmet E., polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine kaçtı.

İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

Ayrılan çiftin 3 çocuklarının olduğu, yaralı Pelin C.’nin koruma kararının bulunduğu ve Mehmet E.’nin sık sık bu tür olaylar çıkartarak eski eşine rahatsızlık verdiği öğrenildi. Korku dolu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Elinde silah vardı”

Olayın tanıklarından İlkay Ateş, “Hanımefendi komşumuzdu. Aynı binada yaşıyorduk. Sesleri duyunca balkona çıktık. Olayı gerçekleştiren adam küfür edip bağırıyordu. Bir el ateş etti, elinde silah vardı. Komşumuz alışveriş yapıyordu. Saldırgan, araya girmek isteyen adama da silah yöneltti. Silah tutukluk yaptı. Komşumuz da o sırada yere düştü. Vurulmuş haldeydi. Saldırgan, yardımcı olmak isteyen kişilere silah doğrultup küfürler etti. Kimseyi yanına yaklaştırmadı. Bir ara silahı kendi kafasına dayayıp, ‘Öldüreceğim kendimi’ dedi. İnsanların üzerine doğru ateş etmeye devam etti. Komşumuzun koruma kararı vardı. Bu adam daha önce de buraya gelip olay çıkartmıştı. Rahatsız edici şeyler söylüyordu. Beni de tehdit etmişti. ‘Sana da göstereceğim, sen göreceksin’ demişti bana. Arada sırada buraya gelip ciddi problemler çıkartıyordu” dedi.

“Müdahale etmeye çalıştık ama bize sıkmaya başlayınca arabaların arkasına saklandık”

Esnaf Faruk Tayaz da, silah seslerinden sonra Pelin C.’yi yerde gördüğünü belirterek, “Biz de buradan sesli müdahale etmeye çalıştık ama bize sıkmaya başlayınca arabaların arkasına mevzi almaya çalıştık. O esnada kadın yerde yatarken karnına doğru ikinci mermiyi de sıktı ve ara yoldan aşağıya doğru inmeye başladı. Biz de buradan yaklaşık 15-20 kişi izini kaybetmemesi için takip etmeye başladık. Aşağıdaki kavşağa vardığımızda ise polis araçlarının geldiğini gördük. Polisler de şahsı görünce mevzilendiler. Çünkü adamın elinde hala silahı vardı. O esnada polisler müdahale etti ve silahı elinden aldılar ve arabaya bindirdiler” diye konuştu.

“Dosyası kabarık bir insandı”

Olayın tanıklarından Elif Doğan, "Aileyi tanıyorum. Devlet tarafından koruma altındaydı ve kimliği değiştirildi. Yapılan işlemlerden sonra bu ilden gidin denildi. Yalnız buradan gidecek ekonomik olanakları yoktu. Biz de mahalle olarak hep destek oluyorduk fakat başka bir ile gitmeleri için yardımcı olamadık. Aile içi şiddet ve silah kullanımından dolayı cezaevine girdi bildiğim kadarıyla. Dosyası kabarık bir insandı Mehmet” ifadelerini kullandı.