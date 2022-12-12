Ebrar Karakurt İtalya'ya damga vurdu! Sahada çılgına döndü hakemle tartışması olay oldu

İtalyan Ligi'nde Ebrar Karakurt'un yıldızlaştığı maçta Novara, Vero Volley Milano'yu 3-2 mağlup etti. Sayı krallığında zirveye yerleşen Ebrar, mücadele esnasında hakemle tartıştı.

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Bir önceki sezon İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt yine konuşulmaya devam ediyor. İtalya Ligi'nde sayı krallığını ele geçirerek Imoco'nun yıldızı Isabelle Haak'ın önüne geçen Ebrar, Vero Volley Milano maçında ise hakemle tartıştı. Öte yandan İtalya Voleybol Erkekler Ligi'nde ise sayı krallığını yine bir Türk üstlendi.

Novara zorlandı

İtalya Ligi’nde Ebrar Karakurt’un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara deplasmanda Vero Volley Milano’ya konuk oldu. Mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Novara avantajını koruyamadı ve maç karar setine gitti. Ebrar'ın ağrılığını koyduğu seti 15-11 kazanan Novara maçı da 3-2 kazandı.

Maçın yıldızı ise 4 ace, 3 blok toplamda 28 sayı bulan Ebrar Karakurt oldu. Milano'da ise Stysiak 18, Sylla 15 sayı ile oynadı. Öte yandan Ebrar Karakurt maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Ebrar çılgına döndü

Öte yandan çekişmeli geçen mücadelenin 4. setinde durum 8-12 iken Milano öndeyken Novara takımı sayıyı aldığını düşünerek sevindi. Daha sonrasında hakemin sayıyı Vero Volley Milano’ya verdiğini gören Novara'da başta Ebrar olmak üzere hakeme büyük itiraz geldi. Hakemin yanına giderek itirazını sürdüren Ebrar'ın çabası yetmedi.

Stysıak'tan hakem 'kart göster' itirazı

Öte yandan Ebrar'ın itirazında rakip takımda Stysiak'ın hakeme 'Kart göster' tepkisi kameralara yansıdı. Polonyalı pasör çaprazı bu itirazda bulunurken takım arkadaşı Sylla ise müdahale ederek onu susturdu.

Bu sonuçla Novara ligde 4. sırada yerini devam ettirdi. Vero Volley Milano ise Novara'nın 1 puan üstünde 3. sırada yer aldı.

Ligi altüst etti!

Öte yandan ligin favori takımlarından Imoco'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Isabelle Haak'ın Ebrar Karakurt ile olan çekişmesi sürüyor. Egonu'nun yerine gelen Haak kısa sürede takıma adapte oldu. İsveçli pasör toplamda bulduğu 192 sayı ile en skorer listesinde üçüncü sırada yer aldı. Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar ise toplamda 220 sayıya ulaşarak sayı krallığında zirvede yer aldı.