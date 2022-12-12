Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması net mesaj: "Birlikte çalışmaya hazırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Genel Kurulu'ndaki Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada Suriye ile ilişkilere de değindi. Çavuşoğlu, "Suriye'de Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin gerçekçi davranması durumunda, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik olası kara harekatına ilişkin olarak da, "PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz, kim ne derse desin gereğini yaparız, muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." ifadelerini kullandı.