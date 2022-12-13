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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin saati 16.00 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım'da biraraya gelmişti.

Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

Erdoğan saat 18'de ise Türkmenistan'a hareket edecek. İki gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

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