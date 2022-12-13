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Weghorst Burnley'e geri mi dönüyor? Açıklama geldi sözleşme detayı dikkat çekti

Weghorst Burnley'e geri mi dönüyor? Açıklama geldi sözleşme detayı dikkat çekti

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle takımını hayata döndüren Wout Weghorst, İngiltere'de de gündem oldu. Hollandalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Burnley'den, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.

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Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst için kulübünün geri çağırabileceği  iddiaları ortaya atıldı. 

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany konu ile ilgili konuştu ve "Sözleşmesinde geri çağırma maddemiz oluduğu bana hiç söylenmedi" dedi.

Belçikalı teknik adam, Weghorst'u tebrik ederken; "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle" sözleriyle övgüde bulundu.

Tebrik etme dışında söylenecek bir şey olmadığını dile getiren Kompany, "Ülkesini gururlandırdı. Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum. Onu geri çağırma konusunda bir maddemiz olduğu şeklinde bir şey bana söylenmedi. Şu anda takıma odaklandım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı Weghorst, Siyah-Beyazlılar ile 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki golcünün satın alma maddesinin 10 milyon Euro olduğunu açıklamıştı. Kazancı, Burnley'in Premeir Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakamın değişebileceğini dile getirmişti. 

Weghorst'un Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam ediyor.

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