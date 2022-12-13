İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı! İşte verilen ceza

İETT otobüsünde bir kadına bakarak mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yargılanan şahıs, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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26 Ekim 2020'de İETT otobüsünde müşteki P.Ç.’ye bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki P.Ç.’nin olay sırasında otobüsün arka kısmında oturduğunu, otururken aynı hizada ve diğer tarafa da sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün oturduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın bir süre sonra müştekiye bakarak kıyafeti üzerinden teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı, her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de müştekiye bakarak eylemde bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.’nün ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.