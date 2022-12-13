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Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul da hissetti AFAD şiddetini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul da hissetti AFAD şiddetini açıkladı

ÇANAKKALE'de deprem oldu. Biga ilçesinde saat 06.21'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi.

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 Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı. 

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 4.0 olduğunu duyurdu.

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