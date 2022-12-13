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Yüzde 50 zam yapılacak! Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret belli oldu

Yüzde 50 zam yapılacak! Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret belli oldu

tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, Ankara’da konuşulan asgari ücret rakamını açıkladı. Yakışıklı, yüzde 50’lik bir zammın konuşulduğunu söyledi ve "satın alma gücü bakımından tarihi bir rekor kırılıyor" dedi.

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Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamda. Yeni asgari ücret için birçok rakam konuşuluyor. Çalışanlar ve işverenler ‘2023 Ocak asgari ücret zammı kaç olacak?’, “Asgari ücret kaç TL olacak?’ sorusunu soruyor.

tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, Ankara’da konuşulan asgari ücret rakamını verdi.

"Yüzde 50 zam yapılacak"

Ankara’da mevcut asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılacağının konuşulduğunu belirten Yakışıklı, “Şu anda Ankara’da konuşulan rakamın 5 bin 500 liraya yüzde 50’lik bir zam. Bu da 2 bin 750 lira zam ediyor. O da 8 bin 250 liraya tekabül ediyor.

Dolara böldüğümüz zamanda satın alma gücü bakımından tarihi bir rekor kırılıyor. Bu da 443 dolar… Önemli olan asgari ücrete zam yapıldıktan sonra dövizin yerinde durması. Döviz yerinde durursa, AK Parti hükümeti Cumhuriyet tarihinin asgari ücret rekorunu satın alma gücü olarak kırmış olacak” dedi.

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