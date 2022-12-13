Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yakalandın, hem de fena yakalandın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin yeni polemik başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi' dedi, Kılıçdaroğlu, "Yakalandın, hem de fena yakalandın!" diye yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, "Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum" demiş, "Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır" diye de eklemişti.

Kılıçdaroğlu ne cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Erdoğan “Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi” mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…"