AK Parti'den EYT takvimi açıklaması! EYT ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesine ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. Üst düzey bir AK Partili yönetici, "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" dedi. Düzenleme ocak ayında ele alınsa da yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olacak. EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken son olarak yaş şartı tartışıldı.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için geri sayım sürüyor. Düzenlemeye ilişkin takvimin nasıl olacağına yönelik AK Parti'den açıklama geldi.

NTV'de yer alan habere göre üst düzey bir AK Partili yönetici, "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" dedi.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

EYT düzenlemesi ocak ayında ele alınsa bile kapsama giren EYT'liler 1 Ocak 2023 itibarıyla emekli olabilecek. Düzenlemenin ocakta ele alınması bu durumu etkilemeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapmış ve "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

EYT düzenlemesi nedir?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. 1999'daki düzenleme öncesi erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü, kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gününü tamamlayanlar yaşa bakmadan emekli olabiliyordu. Ancak 8 Eylül 1999'daki yasa sonrası emeklilik yaşı 58'e kadar yükseldi.