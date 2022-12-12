EYT'de hesaplar değişti! Yaş sınırı kalktı 5 sene beklemeye gerek yok

EYT düzenlemesinde artık sona gelinirken yapılacak değişikliklerle yaştan daha kolay emekli olmak mümkün. Bilindiği üzere Bakan Bilgin, “EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT’den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da istifade edecekler” demişti.